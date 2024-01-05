إلهام شاهين تتصدر تريند يوتيوب لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة إلهام شاهين محرك البحث جوجل وذلك بعد ظهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك بجسم رشيق مما أثر جدلًا حول هل قامت بعملية تكميم المعدة أم لا ؟

ما هو سبب ظهور إلهام شاهين بهذه الرشاقة ؟

جدير بالذكر أن أعلنت النجمة إلهام شاهين إن سبب هذه الرشاقة قائلة “ يسألونى عن سر جمالى ورشاقتى، الحقيقة السر عند صديقتي الغالية جدًا د. جيهان التي تهتم بى وتنصحني دائمًا، وتعطيني روشتة الجمال، وتجعلنى أكثر بهجة وتفاؤلًا، شكرًا لأجمل دكتورة وصديقة”

إلهام شاهين

آخر أعمال إلهام شاهين

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين حكاية “ الفريدو” من مسلسل “ ٥٥ مشكلة حب” من تأليف عمرو محمود ياسين.

إلهام شاهين

أبطال مسلسل “ الفريدو”

المسلسل من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين، تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار،