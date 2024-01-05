نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبطال 'عصابة عظيمة' بالطفطف في شوارع مدينتي قبل بدء العرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدء منذ قليل وصول أبطال فيلم “ عصابة عظيمة” للحضور العرض الخاص لفيلمهم والمقام بإحدي مولات مدينتي وحرص الأبطال على الحضور بشكل مختلف بوسيلة المواصلات الطفطف، وقام أبطال الفيلم بتحية الجمهور.

فيلم عصابة عظيمة

أبطال فيلم “ عصابة عظيمة”

يشارك في بطولة فيلم “ عصابة عظيمة” الفنانة القديرة إسعاد يونس والفنان القدير محمد محمود والمطرب عنبة والفنانة رنا رئيس والفنانة فرح زاهد والفنان كريم عفيفي والفنان محمد ثروت وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

أحداث فيلم “ عصابة عظيمة”

تدور أحداثه حول إسعاد يونس حيث تجسد شخصية والدة كريم عفيفي التي تتعرض لعملية احتيال كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استعادة حقوقهما من خلال تشكيل عصابة