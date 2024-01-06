تامر حسني يشوق جمهوره لأغنية "موحشتكيش".. تعرف على موعد طرحها

القاهرة - محمد ابراهيم - شوق نجم الجيل تامر حسني جمهوره لأغنية "موحشتكيش" الذي هي من ضمن أغنيات ألبوم "هرمون السعادة".

ونشر الفيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وعلق عليه قائلًا: "موحشتكيش قريبًا جدًا".

منشور تامر حسني

تفاصيل أغنية "موحشتكيش"

والجدير بالذكر أن أغنية "موحشتكيش" سوف يتم طرحها على طريقة الفيديو كليب وتشاركه الكليب الفنانة الشابة ثراء جبيل.

ومن المتوقع أن يطرح الكليب اليوم عبر قناة تامر حسني الخاصة بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب"، وأغنية موحشتكيش هي من كلمات الشاعر أمير طعيمه وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح نجم الجيل تامر حسني عبر قناته الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب" كواليس الكليب وقد نال إعجاب الجمهور وتصدر التريند حيث أصبح تريند رقم 12، وحقق نسب مشاهدات وصلت إلى 259 ألف مشاهدة فقط في 4 أيام من طرح الكواليس.

تعليقات الجمهور على كواليس أغنية “موحشتكيش”

وسرعان ما انتشر ذلك المقطع وقد نال إعجاب الجمهور وانهالت عليه التعليقات الإيجابية ومنها: (يا تامر أنت احساسك بيلمس القلب كل أغنية بتقدمها بتحس بينا وتوصف شعورًا ومبروك مقدمًا على نجاح الأغنية، منتظر جدًا عشان اشوف الكليب كامل، تحفة يا تيمو، مستنين جدًا، ياريت تنزل دلوقتي، احساسك حلو أو ي في الأغنية دي، معقول كمية الاحساس والدفا اللي في صوتك، كدة نبدأ 2024 بأغانيك القمر، الأغنية هتاخد تريند اول ما تنزل، هتكسر الدنيا).

حفل تامر حسني في مهرجان أم الإمارات

وفي سياق متصل يذكر أنه قد أحيا نجم الجيل تامر حسني حفل غنائي في مهرجان أم الإمارات وذلك ضمن الاحتفالات بالعام الجديد وشهد الحفل عودة تامر حسني إلى الغناء والحفلات بعد توقفه لعمله تضامنًا مع أهالي غزة.

وشهدت الحفل حضور جماهيري حاشد كعادة حفلات تامر حسني وقدم العديد من أغانيه التي يحبها الجمهور ومنها (هدلعني، هرمون السعادة، قولني كلام، ارجعلي، عشأنجي، حبيتها يا ناس، أنت إختيار، وأنت بعيد، حياتنا، سوحنا، بعد مؤقت) وغيرهم الكثير، وأيضًا قد قدم مقطع من أغنيته الجديدة المنتظرة "موحشتكيش" وتفاعل معه الجمهور.

ما هي آخر أعمال تامر حسني السينمائية ؟

وفي سياق متصل يذكر أن فيلم "تاج" هو آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية، ويضم الفيلم عدد من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، ساندي، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" السوبر هيروز في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية.