جلال فهمي ينشر مقطعًا من أغنية جديدة لـ تامر حسني بعنوان "يا نهار أبيض"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الموزع الموسيقي جلال فهمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" مقطع لأغنية جديدة لـ تامر حسني من ألبوم "هرمون السعادة" تحمل اسم "يا نهار ابيض" وشارك المقطع أثناء غناء تامر حسني، له في إحدى حفلات الزفاف.

والجدير بالذكر أن أغنية "يا نهار ابيض" هي من كلمات أحمد المالكي، ومن ألحان سامر ابو طالب، وتوزيع أمين نبيل محمد.

وفي سياق متصل يذكر أنه يستعد نجم الجيل تامر حسني في الفترة الحالية لطرح باقي أغنيات ألبوم "هرمون السعادة" الذي كان من المقرر طرحه في الصيف الماضي ولكن قرر تامر حسني تأجيله بسبب ما يحدث في غزة.

تفاصيل أغنية “موحشتكيش”

ومن المقرر أن يطرح تامر حسني فيديو كليب "موحشتكيش" خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تشويق تامر حسني لجمهوره من خلال منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "موحشتكيش قريبًا جدًا".

ومن المتوقع أن يطرح الكليب اليوم عبر قناة تامر حسني الخاصة بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب"، وأغنية موحشتكيش هي من كلمات الشاعر أمير طعيمه وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح نجم الجيل تامر حسني عبر قناته الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب" كواليس الكليب وقد نال إعجاب الجمهور وتصدر التريند حيث أصبح تريند رقم 12، وحقق نسب مشاهدات وصلت إلى 259 ألف مشاهدة فقط في 4 أيام من طرح الكواليس.

وسرعان ما انتشر ذلك المقطع وقد نال إعجاب الجمهور وانهالت عليه التعليقات الإيجابية ومنها: (يا تامر أنت احساسك بيلمس القلب كل أغنية بتقدمها بتحس بينا وتوصف شعورًا ومبروك مقدمًا على نجاح الأغنية، منتظر جدًا عشان اشوف الكليب كامل، تحفة يا تيمو، مستنين جدًا، ياريت تنزل دلوقتي، احساسك حلو أو ي في الأغنية دي، معقول كمية الاحساس والدفا اللي في صوتك، كدة نبدأ 2024 بأغانيك القمر، الأغنية هتاخد تريند اول ما تنزل، هتكسر الدنيا).

حفل تامر حسني في مهرجان أم الإمارات

وفي سياق متصل يذكر أنه قد أحيا نجم الجيل تامر حسني حفل غنائي في مهرجان أم الإمارات وذلك ضمن الاحتفالات بالعام الجديد وشهد الحفل عودة تامر حسني إلى الغناء والحفلات بعد توقفه لعمله تضامنًا مع أهالي غزة.

وشهدت الحفل حضور جماهيري حاشد كعادة حفلات تامر حسني وقدم العديد من أغانيه التي يحبها الجمهور ومنها (هدلعني، هرمون السعادة، قولني كلام، ارجعلي، عشأنجي، حبيتها يا ناس، أنت إختيار، وأنت بعيد، حياتنا، سوحنا، بعد مؤقت) وغيرهم الكثير، وأيضًا قد قدم مقطع من أغنيته الجديدة المنتظرة "موحشتكيش" وتفاعل معه الجمهور.

ما هي آخر أعمال تامر حسني السينمائية ؟

وفي سياق متصل يذكر أن فيلم "تاج" هو آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية، ويضم الفيلم عدد من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، ساندي، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" السوبر هيروز في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية.