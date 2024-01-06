نهال عنبر تشيد بدور ابنها في ”بطن الحوت”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يناير 2024 07:33 صباحاً - أشادت الفنانة نهال عنبر بدور ابنها حسام الحسيني في مسلسل «بطن الحوت» مؤكدة على أنه تميز في أدائه بتجسيد شخصية الشيخ هندي.

وعبرت نهال عنبر عن سعادتها في نجاح ابنها ودوره بالمسلسل ونشرت فيديو معه عبر صفحتها الشخصية على انستجرام قائلة: «مبروك يا حسام دور الشيخ هندي.. أنت عامل الدور حلو أوي أوي وكل الناس بتكلمني تباركلي كأني أنا اللي بمثل الدور».

وتابعت موجهة حديثها إلى ابنها قائلة :«أنت ممثل جامد جدا.. وابن الوز عوام وليا بصمتي عليك» واختتمت الفيديو بالإشادة بأداء كافة ابطال وصناع المسلسل قائلة:« وفراج دوره حلو وباسم سمرة.. الاتنين عاليين أوي.. وأحمد فوزي صالح مخرج عبقري وهايل جدا».

يذكر أن مسلسل «بطن الحوت» من بطولة محمد فراج وباسم سمرة وسماح أنور وعصام عمر ويوسف عثمان وأسماء أبو اليزيد وبسمة من إخراج أحمد فوزي صالح.