في ذكرى ميلاد محسن سرحان.. تعرف على أبرز أعماله الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم السبت 6 يناير ذكرى ميلاد الفنان الراحل محسن سرحان، والذي أبدع في جميع الشخصيات فهو المحامي الذي يدافع عن الحق، وهو الحبيب وهو العامل، فاستطاع أن يحفر اسمه من بين أبرز الموجودين على الساحة الفنية، فلديه مهارة وذكاء، والقدرة على تغلب المصاعب،



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أهم المحطات الفنية لـ محسن سرحان

مولد ونشأة محسن سرحان



ولد الفنان الراحل محسن سرحان في محافظة بورسعيد، ويعتبر من قدامى الممثلين. بدأ مشواره الفني في الأربعينات من القرن العشرين واستمر في مشواره حتى التسعينات.

بعد تخرجه من الجامعة انتقل إلى مدينة القاهرة وعمل موظفًا بوزارة الزراعة عام 1939، وقام بإجراء دراسات حرة في فنون السينما والمسرح في عام 1944. التحق بالفرقة القومية، وبدأ التمثيل في السينما منذ حقبة الأربعينات.

أهم أعماله الفنية

مثّل عدة أفلام مع ليلى مراد، كما كوّن ثنائيا ناجحا مع شادية، ولعل أبرز أدواره هو دوره في فيلم سمارة الشهير مع تحية كاريوكا، والذي مثّل فيه دور الشرطي الذي يدخل في عصابة تهريب المخدرات متخفيًا في هيئة مجرم والذي ينتهي بموت سمارة، وعندما لاقى الفيلم نجاحًا منقطع النظير، مثل الجزء الثاني للفيلم باسم عفريت سمارة.

ونجح في تحقيق شهرة واسعة في السينما أبرزها كأس العذاب، اللقاء الأخير، بياعة الورد، صراع في الجبل، فتش عن المرأة، فتاة متمردة، العريس الخامس، لك يوم يا ظالم، غضب الوالدين، السعادة المحرمة، أشكي لمين، فرجت، غلطة أب، أنا بنت مين، ذئاب لا تأكل اللحم وغيرها.

عدد زيجاته

تزوج أربع مرات وكانت أول زيجاته من الفنانة سميحة أيوب، وأنجب أربع أبناء.

أهم الجوائز التي حصل عليها

حصل محسن سرحان على العديد من الجوائز والتكريمات، أبرزها وسام الجمهورية، وشهادة تقدير من الجمعية المصرية للكتاب ونقاد السينما.



وفاة محسن سرحان

توفي محسن سرحان بعد عودته من العمرة، بعد أن ظهرت بألم شديد في بطنه، وقد طلب منه الطبيب أن يعود إلى منزله ليتوفى بعدها بساعة في 7 فبراير عام 1993، عن عمر ناهز الـ79 عام