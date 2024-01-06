نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ثاني أيام عرضه.. فيلم "الإسكندراني" يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "الإسكندراني"، بطولة النجم أحمد العوضي، نجاحًا كبيرًا منذ عرضه بالسينمات، فقد تصدر شباك التذاكر أمس بإيرادات وصلت مليون و693 ألف جنيهًا، وهو من إخراج خالد يوسف ومأخوذ عن قصة أسامة أنور عكاشة.

أبطال فيلم "الإسكندراني"

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وآخرون من النجوم.



أحداث فيلم "الإسكندراني"



وتدور أحداث فيلم "الإسكندراني"، في اطار اجتماعى مشوق، في مدينة الإسكندرية حول "بكر" أحمد العوضي، الذى يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه "زكي" الذى يجسد دوره النجم عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.