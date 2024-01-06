نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحب الكوميديا والأكشن.. نور النبوي يكشف كيف تأثر بوالده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان نور النبوي، تفاصيل حياته الفنية والشخصية، معربًا عن تطوره كممثل خلال الفترة الماضية مشيرًا إلى أنه تأثر بوالده الفنان خالد النبوي في الشكل الخارجي متشبهان وداخليا مختلفان، وأنه يتمنى عمل مسرحيات الفترة المقبلة.

تصريحات نور النبوي

وقال نور النبوي خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد: "في الشغل بكون جاد جدًا وهذا يعلمه كل المخرجين، ولو أثرت على المعجبات في الوسط الفني أتشرف بهذا الأمر".

نور النبوي يكشف حقيقة تفاعله على السوشيال ميديا

وعلق نور قائلًا:«كل الحسابات على السوشيال ميديا مش أنا اللي بديرها بشكل شخصي ولا برد على التعليقات».

نور النبوي: نمتلك أساتذة وعباقرة في السيناريو والإخراج.. عندنا فن مش موجود في حتة تانية

وتابع نور النبوي:«عندنا فن مش موجود في حتة تانية، ونمتلك أساتذة وعباقرة في السيناريو والإخراج، ومصر طلعت محمد دياب وعاطف السيد ويوسف شاهين، والسينما لازم تكون حقيقة وممتعة».

نور النبوي: أحب الدراما الكوميدية والأكشن.. و"الحريفة" مميز بالنسبة لي

واستكمل نور:" أحب الدراما الكوميدية والأكشن، والفيلم مميز بالنسبة لي، وأدمنت مذاكرة الفن والتمثيل وطلعت فيه كل مجهودي".



