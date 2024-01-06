نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد دفن والدتها في تونس.. لطيفة توجه الشكر لهؤلاء الأشخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة لطيفة على توجيه الشكر والتقدير والاحترام المتبادل لمن كل ساندها برحيل والدتها خلال الأيام الماضية، وعن مساعدة الوزارات لها سواء في مصر أو تونس أو الإمارات في إجراءات دفن والدتها.



وقالت لطيفة خلال تصريحات تلفزيونية: أعجز عن الشكر للناس سواء عيلتي أو أصحابي، والوزارات اللي ساعدت في الإجراءات يجازيكم كل خير.

لطيفة:أمي كانت بتحب الإمارات وعاشقة لها

وأضافت: "أمي كانت بتحب الإمارات وعاشقة لها، وحابه أشكر كل الناس الرسميين والغير رسميين سواء في تونس أو مصر أو الإمارات وكل الوطن العربي".



وتابعت:" الحمد الله إني دفنت أمي في تونس، الواحد لما يبعد عن مسقط رأسه بتبقى صعبة".



آخر أعمال لطيفة



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة لطيفة أغنية" سحابة صيف "والأغنية من كلمات محمود ليمان، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور، وتصدرت الترند فور نزولها.



كلمات أغنية سحابة صيف



وجاءت كلمات أغنية سحابة صيف كالتالي

سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني

سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني

ده اللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانت أصلًا مخلوق عشاني

اللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانت أصلًا مخلوق عشاني

حبيبي حبيب عمري

أنا قدرك وفيك قدري

حبيبي حبيب عمري

أنا قدرك وفيك قدري

ومھما جرى ما بينا وكان

احنا أقوى من الزمان

احنا أقوى من الزمان

واللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانتَ أصلًا مخلوق عشاني.



