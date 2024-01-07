نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. فرقة شارموفرز ضيوف "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل فرقة “شارموفرز” ضيوفًا في برنامج "صاحبة السعادة "مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، ومن المقرر عرض الحلقة غدًا الإثنين على شاشة dmc الفضائية في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.



وكان الفنان أحمد بهاء، قد روج لحلقة فرقة شارموفرز في برنامج “ صاحبة السعادة ” عبر حسابه الرسمي بموقع “انستجرام ”، ونشر صورته مع الفنانة إسعاد يونس، وعلق عليها قائلًا:" اتفرجوا على حلقة مختلفة جدًا مع صاحبة السعادة إسعاد يونس، بكرة يوم الإتنين الساعة 11 على DMC، هنلعب مزيكا بشكل مختلف، وهتتعرفوا على كل فريق عمل شارموفرز”.

آخر أعمال فرقة شارموفرز

يذكر أن فرقة شارموفرز طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان “ هل” وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، من كلمات محمد الشافعي، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان.

أبطال فيلم “عصابة عظيمة” ضيف في برنامج صاحبة السعادة

وكانت الإعلامية إسعاد يونس، قد استضافت الاسبوع الماضي، أبطال فيلم “ عصابة عظيمة"، وتحدثوا خلال اللقاء عن كواليس الفيلم.

تدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة، فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

ويشارك في بطولة فليم عصابة عظيمة مجموعة من النجوم منهم: الفنانة إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد، وهو من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان.