نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثلاثاء.. حودة بندق يستعد لطرح كليب “الخوف ده سلاح الضعيف” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب الشعبي حودة بندق لطرح أغنية جديدة بعنوان "الخوف ده سلاح الضعيف"، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الغنائية.





وروج بندق للأغنية من خلال صورة شاركها عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "استنوا كليب الخوف ده سلاح ضعيف يوم الثلاثاء ان شاء الله اغنية مختلفة وجديدة".





أحدث أعمال حودة بندق





وطرح بندق مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "انا لسه بفتكرك" والأغنية من كلمات وألحان محمود سوستا، توزيع وميكس وماسترينجأحمد الخضري، عزف منفرد ربيع جمال DOP، وإخراج أحمد حجاج.





كلمات أغنية لسه بفتكرك

ومن كلمات الأغنية: رضيت بالهم بس الهم مش راضي بيا

ايامي مش بتعدي اوجاعي هي هي

مبقتش عارف دا ذنب ولا انا مدعي عليا

عايش ف فيلم ودوري فيه ابقا الضحيه

….

خيال مائته تملي اصحابي نسياني

مليش صحاب انا كل اصحابي كرهاني

بقيت بفضفض ف المرايا اكمني وحداني

بشوف واحد ف مرايتي واقف يبكي علشاني

…

يارب عيني انا جبت اخري مش قادر اتحمل

تعبان يارب مبقاش في صبر بالعافيه انا مكمل

عجزت بدري من صغر سني شقيان ومتبهدل

مع نفسي بحكي منا لما بشكي بيقولو بيمثل

…

احساسي اني هموت صغير مش سايبني

انا شامم ريحه الموت نحوا بيراقبني

خوفي من الموت علي فجأه دا اللي يا ناس راعبني

مبقتش انام تفكيري ف اللي انا فيه تاعبني

…

بقيت غريب بين ناس كان المفروض مليش غيرهم

مليش مكان وسط اللي مفروض ان انا منهم

فجأه اتنسيت من ناس قضيت حياتي وانا بينهم

ايوه اتغبيت علشان وفيت وياريت ما حبيتهم

…

باب الصحاب قفلتو ورميت مفتاحو

وبعدت عنهم يارب بس ف بعدي يرتاحو

وان كان عليا انا مش حزين عشان خلاص راحو

وازعل ليه بس وعلي مين دول هم وانزاحو

…

انا لسه بفتكرك وبفتكر اللي بينا

وقلبي رافض يقبل اننا اتفارقنا

اختارتي غيري ف ثانيه ونسيتي حياتنا

كل اما يسأل قلبي عنك اقول باعتنا

…

وحشاني ليه وازاي يقلبي بقيت تحنلها

انساها بس بلاش يا قلبي تنسا عمايلها

بقا هي ديا اللي احنا عيشنا حياتنا نوفلها

يوم لما تيجي الضربه متجيش الا بقا منها

…

شكرا بجد لاي حد خلاني اتألم

من مالي شوفتو م الناس فهمت وبقيت يابا اتعلم

خلو العتاب لاهل العتاب وبلاش بقا اتكلم

ومسيرنا يجمع بينا حساب وعليكو هتضلم