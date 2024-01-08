نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "برادلي كوبر" يصل بصحبة والدته للسجادة الحمراء بحفل جوائز "جولدن جلوب" 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

ونقلت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، لقطات من وصول النجم برادلي كوبر للسجادة الحمراء بمقر إقامة حفل الجوائز.

وضمن ترشيحات جوائز جولدن جلوب هذا العام، ولجائزة جائزة أفضل سيناريو سينمائي، ترشح كل من، فيلم “Barbie”، وفيلم “Poor Things”، وفيلم “Oppenheimer”، وفيلم “Killers of the Flower Moon”، وفيلم “Past Lives”، وفيلم “Anatomy of a Fall”.

ولجائزة أفضل ممثل مساعد في أي فيلم سينمائي، ترشح كل من إيميلي بلانت عن "Oppenheimer"، ودانييل بروكس عن فيلم " The Color Purple "، وجودي فوستر عن فيلم "Nyad"، وجوليان مور عن دورها في فيلم " May December "، وروزاموند بايك عن دورها في فيلم "Saltburn"، ودافين جوي راندولف عن دورها في فيلم "The Holdovers".