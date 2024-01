نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلالة أنيقة للنجمة "ميرل ستريب" على السجادة الحمراء بحفل جوائز "جولدن جلوب" 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

ونقلت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، لقطات من وصول النجمة ميرل ستريب للسجادة الحمراء بمقر إقامة حفل الجوائز.

وضمن ترشيحات جوائز جولدن جلوب هذا العام، لجائزة أفضل ممثل مساعد في أي فيلم سينمائي، ترشح كل من ويليم دافو عن دوره في فيلم " Poor Things "، وروبرت دي نيرو عن دوره في فيلم " Killers of the Flower Moon "، وروبرت داوني جونيور عن دوره في فيلم "Oppenheimer"، وريان جوسلينج عن دوره في فيلم "Barbie"، وتشارلز ميلتون عن دوره في فيلم " May December "، ومارك روفالو عن دوره في فيلم " Poor Things ".