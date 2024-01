نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة "بيدرو باسكال" تلفت الأنظار على السجادة الحمراء بحفل جوائز "جولدن جلوب" 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

ونقلت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، لقطات من وصول النجم بيدرو باسكال للسجادة الحمراء بمقر إقامة حفل الجوائز.

وضمن ترشيحات جوائز جولدن جلوب هذا العام، ولجائزة جائزة أفضل سيناريو سينمائي، ترشح كل من، فيلم “Barbie”، وفيلم “Poor Things”، وفيلم “Oppenheimer”، وفيلم “Killers of the Flower Moon”، وفيلم “Past Lives”، وفيلم “Anatomy of a Fall”.

ولجائزة أفضل أغنية فيلم أصلية، ترشح كل من أغنية Addicted to Romance للمغني Bruce Springsteen من فيلم She Came to Me، وأغنية Dance the Night لكل من Caroline Ailin و Mark Ronson من فيلم Barbie.

وأغنية I’m Just Ken لـ Mark Ronson و Andrew Wyattمن فيلم Barbie، وأغنية Peaches لـ Jack Black، Aaron Horvath، Michael Jelenic من فيلم The Super Mario.

وأغنية Road to Freedom لـ Lenny Kravitz من فيلم Rustin، وأغنية What Was I Made For? من فيلم Barbie.