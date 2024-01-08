نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يؤكد رامي صبري يتفوق بالأغاني الدرامية في ألبوم "النهايات أخلاق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان رامي صبري احدث ألبوماته الغنائية الذي يحمل اسم "النهايات أخلاق" وضم الألبوم 12 أغنية وتعاون فيهم رامي صبري مع كبار الشعراء والملحنين.

وغلب الطابع الدرامي على الالبوم حيث قدم رامي صبري باقة رائعة من الأغاني الدرامية وجميعها تصدر التريند ومواقع التواصل الإجتماعي وتريند تيك توك، والأغاني الدرامية التي جاءت في ألبوم "النهايات أخلاق".

(بين الحيطان، النهايات أخلاق، بحكي عليكي، جت سليمة، مبسوط يا بُعد، أمانة يا قلبي، حلفتك بالليالي).

تعليقات الجمهور على ألبوم “النهايات أخلاق”

وقد انهالت التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور على هذه الأغنية حيث جاءت اغلب التعليقات قائلة: (تحفة، بجد الألبوم فظيع، إزاي يا رامي وصلت ل إحساسنا كدة، هي جت سليمة فعلًا، أنا اتهديت، عجبك اللي وصلنا ليه ازاي وصفت احساسي وعتابي كدة، شايفه وشايف ذكريات مبتتنسيش، أحزان رامي صبري غير بردو يا جماعة، ألبوم بطعم ألبوم حبيبي الأولاني كدة، كل الأغاني تحفة، إزاي مفيش ولا أغنية وحشة، جماعة أنا مش عارف ابطل اسمع حلفتك بالليالي، أغنية أمانة يا قلبي روعة، بحكي عليكي ايه الحلاوة دي) وغيرها الكثير من التعليقات الإيجابية.

ما هي تفاصيل الأغاني الدرامية في ألبوم "النهايات أخلاق" لـ "رامي صبري"؟

•بين الحيطان من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر.

وتقول بعض كلماتها:-

وبعدين يا سنيني

أنا البعد آذيني

فراقه طلَّع عيني اتهديت

بشوف بعده مآسي

لا نسيت ولا هكون ناسي

موجود في قلبي وراسي حنيت

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

•النهايات أخلاق هي من كلمات أحمد جابر وألحان شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم.

•بحكي عليكي هي من كلمات أحمد علي موسي وألحان مدين وتوزيع أمين نبيل.

•امانة يا قلبي هي من كلمات أحمد علي موسي وألحان رامي صبري وتوزيع طارق توكل.

•جت سليمة هي من كلمات أحمد علي موسي وألحان رامي صبري وتوزيع طارق توكل.

•مبسوط يا بُعد هي من كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع تميم.

•حلفتك بالليالي هي من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

وتقول بعض كلماتها:-

بتوحشني ولو قدام عيني وشايفك ولما تغيب بتاخد حتة مني معاكفو حياتي ولو ليا غلاوة عندكمتبعدنيش بعيد عنكمفيش نبعد ومش هنساكحلفتك بالليالي والشوق اللي ما بينا خليك جمبي استنى أنا بعدك مش هرتاحعايزاك تفضل وباقي ع الوعد على اتفاقنا انسى حكاية فراقنا وبلاش نعيش في جراح حلفتك بالليالي والشوق اللي ما بينا.. خليك جمبي استنى انا بعدك مش هرتاحعايزاك تفضل وباقي ع الوعد على اتفاقنا انسى حكاية فراقنا وبلاش نعيش في جراحبكلم نفسي لو زعلك مطول يوموعيني بتصحى وبفكر مشوفش النومفتتخيل لو انت روحت مني اموت مفيش من بعد صوتك صوتده قلبي نبضه مش هيقوم حلفتك بالليالي