خالد يوسف يشيد بآداء أحمد العوضي في فيلم "الإسكندراني".. فماذا قال؟

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد المخرج خالد يوسف بآداء الفنان أحمد العوضي في فيلم الإسكندراني، واصفا بالشخص المجتهد والدؤوب في العمل.

وقال خالد يوسف، خلال ظهوره مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة قناة ON: "لا يوجد ممثل عمل معي في تاريخي دؤوب مثل أحمد العوضي،هو شخص يعمل 48 ساعة في 24 ساعة، وبيعمل تدريبات شاقة وعنده لياقه ورغبة وشغف".



خالد يوسف:"أنا استفزيت أحمد العوضي لكي أبرز قدراته"

وأضاف:"أنا عندي إيمان بموهبته وطاقته الكامنة لم أخرج كلها في الدراما، وأنا استفزيته لكي تبرز قدراته".

أحمد العوضي:" كنت نفسي أشارك في عمل مع المخرج الكبير خالد يوسف"

كما تحدث الفنان أحمد العوضي عن تجربته في فيلم الإسكندراني، قائلا: أول فيلم بطولة لي تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف ما فيش نعمة أكبر من دي، لأني كنت نفسي أشارك في عمل مع المخرج الكبير خالد يوسف، وكنت هشارك في سره الباتع ومحصلش نصيب وكنت زعلان أوي.

تعرف على شخصية أحمد العوضي بفيلم "الإسكندراني"



يجسد أحمد العوضي شخصية بكر الإسكندراني، وهو ابن بيومي فؤاد، وقد حازت الشخصية على إعجاب النقاد والجمهور.

أبطال فيلم الإسكندراني

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد العوضي، ويشارك فيه كوكبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم زينة، صلاح عبد الله، محمد رضوان، عصام السقا، حسين فهمي، بيومي فؤاد، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



مشاركة أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب"



يشارك الفنان أحمد العوضي في بطولة مسلسل "حق عرب"، والذي من المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني 2024،

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، ميرهان حسين، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى.



آخر أعمال أحمد العوضي

والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد العوضي مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وحاز الثنائي على اشادات واسعة من الجمهور.

