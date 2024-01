"آيو إديبيري" تحصد أفضل ممثلة بمسلسل "موسيقي أو كوميدي" من جوائز جولدن جلوب 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، عن حصد الممثلة آيو إديبيري لجائزة أفضل ممثلة بمسلسل "موسيقي أو كوميدي".

وكان مرشحا لنفس الفئة من الأعمال التليفزيونية، كل من راشيل بروزناهان عن مسلسل "The Marvelous Mrs. Maisel"، وكوينتا برونسون عن مسلسل "Abbott Elementary"، وإيل فانينج عن مسلسل "The Great"، وسيلينا جوميز عن مسلسل "Only Murders in the Building"، وناتاشا ليون عن دورها بمسلسل "Poker Face"، وآيو إديبيري عن دورها في مسلسل "The Bear".