نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر The Boy and the Heron يحصد جائزة أفضل فيلم "رسوم متحركة" من جوائز جولدن جلوب 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.



وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، عن حصد فيلم The Boy and the Heron لجائزة أفضل فيلم "رسوم متحركة".



وكان مرشحا لنفس الفئة من الأعمال السينمائية، كل من فيلم “The Boy and the Heron”، وفيلم “Elemental”، وفيلم “Spider-Man: Across the Spider-Verse”، وفيلم “Suzume”، وفيلم “The Super Mario Bros. Movie”، وفيلم “Wish”.

