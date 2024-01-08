نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كريستوفر نولان" يحصد أفضل مخرج سينمائي من جوائز جولدن جلوب 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، عن حصد المخرج "كريستوفر نولان" لجائزة أفضل مخرج سينمائي عن فيلم.

وكان مرشحا لنفس الفئة من الأعمال السينمائية، كل من برادلي كوبر عن فيلم "Maestro"، وجريتا جيرويج عن فيلم "Barbie"، ويورجوس لانثيموس عن فيلم " Poor Things "، وكريستوفر نولان عن فيلم "Oppenheimer"، ومارتن سكورسيزي عن فيلم " Killers of the Flower Moon "، وسيلين سونج عن فيلم "Past Lives".