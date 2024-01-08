خالد يوسف:"مجموع القوى الناعمة التي خرجت من الإسكندرية تعادل نصف القوى بمصر "

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح المخرج خالد يوسف، في خطف أنظار الجمهور من خلال ظهوره ببرنامج كلمة أخيرة، والذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON،



وقال خالد يوسف:"لو أنا شخص اسامة أنور عكاشة الهوى، أيضا أنا إسكندراني الهوى، ولذك تلاقيا الهويان هواه فوافقت على قبول بالتجربة".



خالد يوسف:"مجموع القوى الناعمة لمصر التي خرجت من الاسكندرية تعادل نصف القوى الناعمة لمصر"

وأضاف:" أن مجموع القوى الناعمة لمصر التي خرجت من الاسكندرية تعادل نصف القوى الناعمة لمصر على مدار 100 عام، من شعراء وكتاب وفن ونحت وفن تشكيلي، وكلنا في طفولاتنا وصبانا تعلقنا بها يمكن الاجيال الجديدة راحت الساحل لكن الاسكندرية تبقى إسكندرية".

أحداث فيلم "الإسكندراني "



وفيلم الإسكندراني مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة ومعالجة للمخرج خالد يوسف، ويتناول شخصية بكر الإسكندراني التي يجسدها العوضي، وهو ابن بيومي فؤاد.



أبطال فيلم "الإسكندراني"

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد العوضي، ويشارك فيه كوكبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم زينة، صلاح عبد الله، محمد رضوان، عصام السقا، حسين فهمي، بيومي فؤاد، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

آخر أعمال خالد يوسف

والجدير بالذكر آخر أعمال خالد يوسف ‎ ‎مسلسل "سره الباتع "، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور، وضم المسلسل على مجموعة من النجوم في الوطن العربي أبرزهم أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي،



عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، هالة صدقى، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور،وعدد آخر من الفنانين.



أحداث مسلسل "سره الباتع"

ودارت أحداث مسلسل "سره الباتع" في إطار دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدورمابين زمنين..العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية علي مصر في العام 1798..القصة التاريخية مستوحاة من قصة للاديب الكبير الراحل يوسف ادريس "سره الباتع" وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف..المسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة سينرجي.