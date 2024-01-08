نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إيما ستون" تحصد أفضل ممثلة رئيسية بفيلم "موسيقي أو كوميدي " من جوائز جولدن جلوب 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، عن حصد الممثلة "إيما ستون" لجائزة أفضل ممثلة رئيسية بفيلم "موسيقي أو كوميدي".

وكان مرشحا لنفس الفئة من الأعمال السينمائية، كل من فانتازيا بارينو عن دورها في فيلم " The Color Purple "، وجينيفر لورانس عن فيلم " No Hard Feelings "، وناتالي بورتمان عن فيلم " May December "، ومارجوت روبي عن فيلم "Barbie"، وإيما ستون عن فيلم " Poor Things ".