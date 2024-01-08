نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم Oppenheimer يحصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية من جوائز جولدن جلوب 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، عن حصد فيلم Oppenheimer لجائزة أفضل موسيقى تصويرية لعمل سينمائي.

وكان مرشحا لنفس الفئة من الأعمال السينمائية، كل من فيلم " Poor Things "، وفيلم "Oppenheimer"، وفيلم " The Zone of Interest "، وفيلم " Spider-Man: Across the Spider-Verse "، وفيلم " Killers of the Flower Moon "، وفيلم “The Boy and the Heron”.