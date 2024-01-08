نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية What Was I Made For? تحصد جائزة أفضل أغنية فيلم أصلية من جوائز جولدن جلوب 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، عن حصد أغنية What Was I Made For? لجائزة أفضل أغنية فيلم أصلية.

وكان مرشحا لنفس الفئة من الأعمال السينمائية، كل من أغنية Addicted to Romance للمغني Bruce Springsteen من فيلم She Came to Me، وأغنية Dance the Night لكل من Caroline Ailin و Mark Ronson من فيلم Barbie.

وأغنية I’m Just Ken لـ Mark Ronson و Andrew Wyattمن فيلم Barbie، وأغنية Peaches لـ Jack Black، Aaron Horvath، Michael Jelenic من فيلم The Super Mario.

وأغنية Road to Freedom لـ Lenny Kravitz من فيلم Rustin، وأغنية What Was I Made For? من فيلم Barbie.