هايدي كلوم وتوم كوليتز على السجادة الحمراء حفل جولدن جلوب الـ81

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 07:29 صباحاً - وصل للسجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب، Golden Globes الـ81، كل من: هيدي كلوم وتوم كوليتز فيما حضر كل من: جيليان أندرسون وجوليا جارنر وإريكا ألكسندر، لينضموا إلى الممثلة جوليا شلايبفر والفنان جيلاني ألادين والممثلة المغربية صوفيا بيرناس وجوستين هارتلي، والمخرج فيل لورد والفنان ماريو لوبيز والمخرج كريس ميلر، والألماني كريستيان فريدل.

الحفل يتنافس فيه صناع السينما والدراما في 27 فئة، ومن المقرر أن يذاع على شبكة CBS وParamount+، ومن المقرر توزيع الجوائز خلال حفل ممتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

ويستضيف الممثل الكوميدي الأمريكي جو كوي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الليلة بعدما قدما عروضا كوميديا نشرت عبر المنصات المختلفة منها نتفليكس .

ومن بين مقدمي جوائز الفئات في حفل الليلة كل كم أوبرا وينفري، ومات ديمون، وجاريد ليتو، ودوا ليبا، وبن أفليك، ودانييل كالويا، وأنجيلاباسيت، وفلورنس بيو وغيرهم.

يقام الليلة حفل توزيع جوائز جولدن جلوب السنوي في نسختها ال ٨١ لتكريم أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية بعد إعلان قوائمالترشيحات في ديسمبر الماضي.