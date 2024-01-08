تعرف على إيرادات فيلم "عصابة عظيمة" لـ إسعاد يونس

القاهرة - محمد ابراهيم - عرض فيلم عصابة عظيمة من بطولة إسعاد يونس بالسينمات يوم الخميس الماضي، ضمن موسم أفلام يناير لينافس في شباك التذاكر وسط نجوم السينما خلال الموسم الشتوي، يعتبر العمل عودة للفنانة إسعاد يونس للسينما بعد غياب 13 سنة.

وحقق عصابة عظيمة أمس إيرادات 468،955 ألف جنيهًا، ليرتفع واحتل المركز الخامس بترتيب الشباك خلف فيلم شماريخ لـ آسر ياسين، وذلك وفقًا لبيان الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.



أحداث فيلم عصابة عظيمة



يتناول أحداث الفيلم الجديد، "عصابة عظيمة"، قصة اجتماعية كوميدية، حيث تقوم سيدة كفيفة، أداء إسعاد يونس، بتكوين عصابة مع نجلها كريم عفيفي، يجد كريم نفسه في مواقف صعبة، بينما تحاول والدته حل المشكلات. الفيلم يضم أيضًا أداءًا لفرح الزاهد بدور زوجة كريم.



أبطال فيلم عصابة عظيمة



فيلم "عصابة عظيمة" يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة كلًا من إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، ويشارك فيه أيضًا عدد من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، وإنتاج إسعاد يونس.

و يشارك في موسم أفلام يناير لينافس في شباك التذاكر وسط نجوم السينما خلال الموسم الشتوي أيضًا فيلم الاسكندراني، ويعتبر فيلم الإسكندراني العمل الأول الذي يجمع العوضي وخالد يوسف، لكنه في نفس الوقت التعاون الثاني بين "يوسف" وبين زينة، بعد تقديمها فيلم "كارما" الذي عرض عام 2018، وكان آخر أعمال المخرج خالد يوسف السينمائية.

و فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي، وآخرون من النجوم، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.