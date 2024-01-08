بعد تصدره التريند.. من هو محمد العمروسي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان محمد العمروسي، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية بعد اعلان خطوبته على المطربة مي فاروق مما تفاجئ الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك نستعرض أبرز المعلومات عن الفنان محمد العمروسي في السياق التالي.

نشأة محمد العمروسي

دخل محمد العمروسي مجال التمثيل منذ طفولته، حيث شارك في العروض المسرحية التي كانت داخل مدرسته، ولفت الانظار واشاد به الجميع من العائلة والمعلمين والزملاء في المدرسة ثم التحق بمعهد فنون مسرحية.

وشارك محمد العمروسي في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية وحصل على جائزة أفضل ممثل صاعد في المهرجان القومي للمسرح عام 2009.

أبرز أعمال محمد العمروسي

وكانت أول مشاركة للفنان محمد العمروسي في مسلسل "قضية صفية" عام 2010 بطولة مي عز الدين، جم أحمد رمزي سواء في الشكل أو طريقة الأداء، ثم شارك العديد من المسلسلات الدرامية، منها:" كلمات أواخر الشتاء، خطوط حمراء، دون ذكر أسماء، الصياد، ذهاب وعودة، الميزان، شهادة ميلاد، عشم إبليس، ورا كل باب حكاية، الاختيار الجزء الثالث، أنا شهيرة أنا الخائن ".

وكان أشهر أعمال الفنان محمد العمروسي، مسلسل زي القمر حيث حقق نجاح كبير مع النجمة لقاء الخميسي وأشاد به الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبه الكثير بالفنان الراحل أحمد رمزي.

أخر أعمال محمد العمروسي

جدير بالذكر، أنه شارك الفنان محمد العمروسي في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل رسالة الإمام، وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إلعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.

ويعد مسلسل رسالة الإمام من بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف، محمد العمروسي، خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو.

