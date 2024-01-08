بوصلة طربية استثنائية بالصور.. وليد توفيق يشعل إحتفالات العام الجديد المستمرة بالقاهرة لأبناء الجاليات العربية

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا الميجا ستار وليد توفيق حفلا غنائيا ضخما ضمن سهرات العام الجديد المستمرة داخل فنادق القاهرة لأبناء الجاليات العربية من مختلف الأعمار.

و حضر وليد توفيق بكامل اناقته بصحبة مدير أعماله المنتج إيلي خورى والمنتج أحمد أيوب وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تعالت صيحات وهتافات الإعجاب للشباب من مختلف الجنسيات العربية.

و من جانبه حرص الفنان الكبير وليد توفيق على تحبة الجمهور لحفاوة الاستقبال واعرب عن سعادته بوجوده معهم في أم الدنيا التي جمعته بهم وتمني للجميع والعالم العربي عام جديد من المحبة والأمن والسلام.

و أشعل وليد توفيق الحفل بوصلة طربية استثنائية قدم خلالها عدد كبير من اغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني الممتد منها "محلاها السمرا"، "سنه وسنتين"، "وحدك حبيبى"، " نقسم القمر"، "ياعسل"،" أبوكى مين"،" ايه العظمة"، "دقة قلبى الميال"، "بهية"، "بحبك يا لبنان وعشقك عذاب".. بالإضافة إلى اغنيته التي طرحها باللهجة المصرية مؤخرا "أصحاب السعادة" التي حصدت المزيد من آجواء اللهجة والإثارة.

الحفل تنظيم فنى للمنتج تامر عبد المنعم pmg وحرص الفنان وليد توفيق علي تقديم أغنيته العالمية "انزل يا جميل فى الساحة" للإحتفال باعياد ميلاد جمهور الحفل ممن توافق ميلادهم مع ليلة الحفل منهم المتتج ومنظم الحفلات ميمي المنشاوي.

وكانت نقابة المهن الموسيقية بمصر برئاسة الفتان مصطفى كامل قد كرمت مرخرا الفنان الكبير وليد توفيق عن مشواره الغنائى المليء بالنجاحات.

وقال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين: يسعدني كنقابة وأعضائها تكريم قيمة فنية عربية بحجم النجم وليد توفيق الذي امتعنا بفنه ويعتبر نموذجا لكل مطرب لأن الفنان ليس شهرة فقط وإنما نجاح وقيمة وعطاء.