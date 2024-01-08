عصام عمر لـ "دوت الخليج الفني": "بالطو" جعلني أشعر بالمسؤولية.. وهذا رأيي في المقارنة بين الأعمال الفنية..(خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل "بالطو" بطولة الفنان عصام عمر قائمة أكثر الأعمال شهرة ومشاهدة في مصر عام 2023 عبر منصة watch it والذى عُرض على المنصة العام الماضى، ونال عنه الفنان الشاب عن استحقاق جائزة أفضل وجه صاعد من مهرجان الدراما.

عصام عمر: الممثل لازم يحسبها صح طول الوقت

وقال الفنان عصام عمر في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": نجاح "بالطو" جعلني أشعر بالمسؤولية عند اختيار أعمالي، مضيفًا: "الممثل لازم يحسبها صح طول الوقت، ومفيش وقت معين يقدر يقول فيه أنا جامد ومش هحسبها وكدا كدا الناس بتحبني، الممثل لازم طول الوقت يبقى قلقان هو بيقدم إيه".

الدكتور عاطف من مسلسل “بالطو”

عصام عمر: العمل الجيد يفرض نفسه على المُشاهد

وأضاف: لا أنظر إلى الدور الذي أقدمه كونه دور بطولة أو في موسم صعب، ولكني أركز على تقديم عمل جيد ودور مميز أُحب أن يراني فيه الجمهور، وفي النهاية العمل الجيد سيفرض نفسه على المُشاهد.

وبسؤاله عن مقارنة الجمهور بين حجم نجاح مسلسلي "بالطو" و"على باب العمارة" للفنان حاتم صلاح، قال عصام: " للأسف، لم أتمكن من مشاهدة مسلسل "على باب العمارة" أثناء عرضه بسبب انشغالي بالتصوير يوميًا، ولكني أعتقد أنه غير مناسب أن يتم إجراء مقارنات بين الأعمال الفنية، فكل عمل له ظروفه الخاصة وأسلوبه ويحقق نجاحه بطرق مختلفة.

عصام عمر: سعيد لنجاح حاتم صلاح في "على باب العمارة"

وأضاف: "لا يوجد شيء اسمه "الأفضل" بل كل عمل له جمهوره الذي يحبه، وبالنسبة لمسلسل "على باب العمارة"، لم أشاهده ولا يمكنني التعليق عليه، وأنا سعيد لنجاح حاتم صلاح ولجميع فريق العمل، وأتمنى لهم جميعا المزيد من النجاح"

الفنان عصام عمر

عصام عمر: أنا ابن خالة الفنان أحمد عز في "فرقة الموت"

وأكد عصام أنه يشارك في فيلم "فرقة الموت"، بدور ضابط في الشرطة في الأربعينات، ويدرس في فرنسا، وهو ابن خالة الفنان أحمد عز خلال أحداث الفيلم.

تفاصيل مسلسل بالطو

مسلسل "بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" للكاتب د.أحمد عاطف فياض، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول حول مهنة الطب ومعاناة الأطباء حديثي التخرج، وكواليس مهنة التمريض وما يحدث بالواحدات الصحية، والعمل مكون من 10 حلقات.

أبطال مسلسل بالطو

مسلسل "بالطو" بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، محمد رضوان، محمود البزاوى وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم خالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومحمد لطفي، ومصطفى أبو سريع، وسامي مغاوري، من إنتاج WATCH IT، منتج منفذ شركة ريفلكت محمد حلمي، وإخراج عمر المهندس.