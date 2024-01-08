نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الخطوبة وتصدر التريند.. كل ما تريد معرفته عن محمد العمروسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد العمروسي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما احتفل بحفل خطوبته علي المطربة مي فاروق في حفل بسيط، بحضور الأصدقاء والمقربين، حيث حضرت المخرجة بتول عرفة وأميرة مكاوي ابنة الراحل سيد مكاوي وعدد من المقربين.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية معلومات عن الفنان محمد العمروسي خطيب مي فاروق..

من هو محمد العمروسي؟

اعتبار الجمهور الفنان محمد على العمروسي، وشهرته محمد العمروسي، ذات وجه مألوف فقد بدأ الدخول إلى عالم التمثيل منذ طفولته، حيث كان يشارك في العروض المسرحية التي كانت تقام في مدرسته، ولقي أدائه تشجيعًا كبيرًا من معلميه وزملائه وعائلته التي شجعته على الالتحاق بمعهد فنون مسرحية بعد ذلك ليدخل عالم السينما والدراما رسميًا، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية وحصل على جائزة أفضل ممثل صاعد في المهرجان القومي للمسرح عام ٢٠٠٩.

اول أعمال محمد العمروسي

وكانت أول مشاركة لـ محمد العمروسي أمام الفنانة مي عز الدين في مسلسل "قضية صفية" عام 2010، وعرفه الجمهور وقتها وأشادوا بأدائه في العمل الدرامي وشبهه العديد من الجمهور بالفنان الراحل النجم أحمد رمزي سواء في الشكل أو طريقة الأداء.

أبرز أعمال محمد العمروسي

وشارك محمد العمروسي في العديد من المسلسلات الدرامية، منها كلمات أواخر الشتاء في 2011، ومسلسل خطوط حمراء مع الفنان أحمد السقا في 2012 والفنان منذر رياحانة، ومسلسل دون ذكر أسماء مع الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة شيرين رضا في 2013، ومسلسل الصياد مع الفنان يوسف الشريف في 2014، وعاد للمشاركة والعمل مرة أخرى مع الفنان أحمد السقا في مسلسل ذهاب وعودة في 2015، كما شارك مع الفنان باسم السمرة والفنان محمد فراج بطولة مسلسل شهادة ميلاد في 2016، وشارك في مسلسل عشم إبليس مع الفنان عمرو يوسف والفنانة دلال عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني 2017، ثم قدم مسلسل ورا كل باب حكاية في عام 2021 مع المؤلف أحمد خالد أمين في حكاية كدبة كبيرة أمام عدد كبير ومتنوع من النجوم، وقدم دورًا كان له بصمة مع الجمهور في مسلسل الاختيار الجزء الثالث أمام الفنان ياسر جلال والفنان صبري فواز في 2022، وقدم مسلسل أنا شهيرة أنا الخائن مع الفنان أحمد فهمي في 2017، وقدم دورا في مسلسل الميزان في 2016 أمام الفنانة غادة عادل، ولكن كان أشهر أعماله عندما قدم دور البطولة في مسلسل زي القمر مع النجمة لقاء الخميسي.