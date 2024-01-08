نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند..تفاصيل دور أشرف عبد الغفور في "نقطة سوداء" الذي رحل قبل استكماله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان القدير الراحل أشرف عبدالغفور تريند محركات البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تأجيل محاكمة المتسبب في وفاته إلى يوم 29 من شهر يناير الجاري.









رحيل أشرف عبدالغفور قبل استكمال “نقطة سوداء”





ورحل الفنان أشرف أشرف عبدالغفور قبل إستكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتمتصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث صور عبد الغفور جزءًا كبيرًا من مشاهده في العمل خلال الأسابيع الماضية، ويجسد أشرف عبدالغفور في العمل شخصية "سراج" رجل أعمال لديه ابن يجسد دوره مؤمن نور، ويعود من أمريكا إلى مصر بعد مرورة بحادث ما يغيرمجرى حياته.

وانتهى أشرف عبد الغفور من تصوير 80% في أحداث دوره في مسلسل "نقطة سودا" ويتبقى له 20% من ضمنهم مشاهد مهمة، وبدأصناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقى مشاهد الفنان الراحل، والاقرب هو اجراء تعديلات على السيناريو بمايناسب عدم وجود الشخصية وذلك في اطار الدراما.





تأجيل محاكمة المتسبب فى مصرع الفنان أشرف عبد الغفور









و أجلت محكمة جنح أكتوبر، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر، لجلسة 29 يناير للإعلان بالدعوى المدنية.









وشهدت الجلسة تغيب المتهم المتسبب في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته عن الحضور فيها حضر المحامى شعبانسعيد المدعي بالحق المدنى عن أسرة الفنان الراحل وطالب بتعويض مالي قدره أربعين ألف وواحد.

وأحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر في وقت سابق المتهم فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير بأكتوبر للمحاكمةالجنائية.

وكان قد قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.









وفاة الفنان أشرف عبدالغفور





وكان قد رحل عن عالمنا، يوم الأحد الماضي 3 ديسمبر، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، عن عمر يناهز 81 عامًا عقب تعرضه هو وزوجتهلحادث سير مروع ضخم بالشيخ زايد، وعلى أثره تم نقل جثمانه إلى مشرحة إحدى المستشفيات في منطقة الشيخ زايد، وفور وقوع الحادث،تم نقل زوجته إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالتها الصحية.