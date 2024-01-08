أحمد العوضي: حبيت مشاهدي مع عصام السقا في فيلم الإسكندراني

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان أحمد العوضي خلال برنامج كلمة أخيرة التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عن علاقته بـ الفنان عصام السقا، بعد مشاركته معه في فيلمه الإسكندراني الذي تخطت إيراداته الـ 6 ملايين جنيه خلال 4 أيام فقط من عرضه.

رأي أحمد العوضي في عصام السقا

وقال أحمد العوضي: كنت بحب مشاهدي مع عصام السقا في فيلم الإسكندراني، وكنا عصابة مع الأستاذ خالد يوسف في الكواليس، وحبيت الشغل معاه جدا لأنه صاحبي في الحقيقة.

قصة فيلم الإسكندراني

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول بكر الإسكندراني الذي يمر بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته؛ فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجددًا، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

أبطال فيلم الإسكندراني

طرح فيلم الإسكندراني في السينمات يوم 4 يناير، وحقق نجاحًا كبيرًا بدور العرض، وضم العمل عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد العوضي، زينة، محمود حافظ، حسين فهمي، رحاب الجمل، عصام السقا، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج خالد يوسف، وهو عمل للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

عصام السقا: فخور إني جزء من الناس اللي اشتغلت في الإسكندراني

ومن جانبه، أعرب الفنان عصام السقا، عن سعادته الكبيرة بنجاح فيلمه الذي يشارك في بطولته للمرة الأولى سينمائيًا رفقة الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، خاصة بعد حديث روّاد السوشيال ميديا عن الفيلم، موضحًا: “الفيلم حلو جدًا، واجهتدنا عليه، وربنا مش بيضيع مجهود حد، وفخور إني جزء من الناس اللي اشتغلت في الإسكندراني، وإحنا بنصوّر وأنا واثق إن فيلم الإسكندراني هيكسر الدنيا، لأن قعدنا نحضر حوّالي شهرين، وبروفات أكشن نحو شهر، والناس كلها مبسوطة بيه وبيشتغلوا على الفيلم بحب، وأتمنى أنه يكون عجب الجمهور".

أحدث أعمال أحمد العوضي

كما يشارك أحمد العوضي في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل حق عرب، وهو من بطولة وفاء عامر، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، رياض الخولي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج إسماعيل فاروق.