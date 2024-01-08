نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل يحيى الفخراني في الفترة الحالية التحضير لمسلسله الجديد عتبات البهجة، يدخل الفخراني ضمن الاحداث عالم السوشيال ميديا ويصبح إنفلونسر، وذلك بعد أن يترك عمله كوكيل وزارة الصناعة، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

أبطال عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة يشارك في بطولته يحيى الفخراني، جومانا مراد، ومن تأليف مدحت العدل ومأخوذ عن رواية لـ إبراهيم عبدالمجيد، ومن إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج جمال العدل، والعمل مكون من 15 حلقة.

قصة مسلسل عتبات البهجة

مسلسل جديد بعنوان "عتبات البهجة" مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد ويكتب له السيناريو والحوار مدحت العدل ويخرجه مجدى أبو عميرة ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ومقررعرضه في 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل 2024.

تفاصيل مسلسل "عتبات البهجة"

يذكر ان مسلسل "عتبات البهجة" كان مشروعا سينمائيا يعود لعام 2009، والذي كان سيخرجه المخرج عمر عبد العزيز، وكان من المفترض أن يتولى دور البطولة هو الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ولكن تحول العمل إلى عمل درامي سيخرجه مجدي أبو عميرة في أول عودة له للدراما التليفزيونية منذ عام 2020.

يحيى الفخراني يعلق على الأحداث الجارية في غـزة

ومن ناحية أخرى علق يحيي الفخراني على الأحداث الجارية في غـزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة mbc مصر، قائلًا: لا يوجد أحد يحب الحـ رب، ولكن يجب أن تكون قويًا ومستعدًا لأي موقف، لذلك الرئيس السيسي يحرص على زيادة تسليح الجيش، وهناك من كان يرى أن هذه المبالغ يمكن استغلالها في أمور أخرى بدلًا من السـ لاح، ولكن هذا الأمر مهم للحفاظ على قوتك، وأحداث غـ زة الأخيرة تخيفنا من وقوع الحـ رب بالفعل.

اخر اعمال يحيي الفخراني

والجدير بالذكر ان اخر اعمال يحيي الفخراني مسلسل نجيب زاهي زركش في رمضان 2021، وشارك به أنوشكا، كريم عفيفي، رامز أمير، محمد محمود، رنا رئيس، نهى عابدين، إسلام إبراهيم، ومحمد إبراهيم يسري، مع عدد من ضيوف الشرف منهم هالة فاخر وحنان سليمان، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

