نجيب ساويرس لـ محمد أبو الغار: لولاك ما كان لنا دور في دعم الثقافة المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل مراسم حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية، والتي تقوم الإعلامية جاسمين طه، بتقديم فقرات الحفل، حيث حرصت الإعلامية على أن يقف جميع الحاضرين دقيقه حداد على أرواح الشهداء في فلسطين وغزة.









كلمة نجيب ساويرس لـ مؤسس مسابقة جائزة ساويرس الثقافية





قال ساويرس:" في كل عام آتي فيه إلى هنا لا بد أن أتذكر الصديقة الراحلة شمس الأتربي رحمها الله وهي التي دفعتني على أن أظلمواظب على حضور حفل توزيع الجوائز"





وتابع قائلًا لـ مؤسس الجائزة: "الدكتور محمد أبو الغار مش عارف أشكرك ازاي لولاك انت ما كان لنا دور في دعم الثقافة المصرية".





ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين من شباب وكبار الأدباء والكتاب في مختلف مجالات الجائزة والتي تضم: الرواية، والمجموعةالقصصية، والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية وأدب الطفل، وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانينوالمبدعين المصريين.



جدير بالذكر أن المسابقة تلقت خلال هذه الدورة 1202 استمارة تقديم في مختلف فروع الجائزة، وقد تم تقييم الأعمال المقدمة بواسطة 7 لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر، كما تم رفع قيمة الجوائز هذا العام فيكل فروع الجائزة، وإضافة جائزة (المركز الثاني) لأفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنة.





تاريخ جائزة ساويرس









تعد جائزة ساويرس الثقافية أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعثنهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداعالفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصةالقصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل.

ومنذ انطلاقها وعلى مدار 19 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجاربالإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.