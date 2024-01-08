نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو يشارك في تسليم جائزة ساويرس الثقافية للدورة ١٩ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك المطرب أبو في تسليم جائزة ساويرس الثقافية في حفل الجوائز التي أقيمت فعالياته منذ قليل بحضور نجيب ساويرس والفنان حسين فهمي، ومجموعة من النجوم والكتاب والإعلاميين.

وبدأت الفعاليات بوقوف جميع الحاضرين دقيقة حداد على أرواح الشهداء في فلسطين وغزة.

الإعلان عن أسماء الفائزين:

يتم الآن الإعلان عن أسماء الفائزين من شباب وكبار الأدباء والكتاب في مختلف مجالات الجائزة والتي تضم: الرواية، والمجموعة القصصية، والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية وأدب الطفل، وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين والمبدعين المصريين.

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تاريخ جائزة ساويرس

تعد جائزة ساويرس الثقافية أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل.

ومنذ انطلاقها وعلى مدار 19 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.

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آخر أعمال أبو:

ويذكر أن آخر أعمال أبو هى أغنية هوليلا، من ألبوم فارق على الكل والأغنية من كلمات محمد شافعي، ألحان طارق نديم، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي:

طلي يا حبيبتي بجمالك واتمخترى ليا بفستانك طلي يا حبيبتي ويا جمالك، قلبي انا من الفرحة غنالك نورتي حياتي يا حياتي، وحياتك لاسعد اوقات والليلة هنعمل هوليلاااااا.

طبلة ومزازيك وسط العيلة الليلة هنعمل هوليلاااا، طبلة ومزازيك، ده مفيش إحساس في الدنيا أحلى من إحساسي لما معاكي ببقى، بالليل انا هسرق ليكي نجمة واتحايل بس عنيكي ترضي.

هعملك كل اللي ف بالك الله يا حبيبتي علي جمالك، علشانك قلبي رق قوام ونادالك لما حس غرام، كان حلمي انا يوم من الايام، اوصفلك حبي دا بكلام دلوقتي بقولها قدامك

انا ليكي وبيكي وعشانك والليلة هنعمل هوليلاااااا، طبلة ومزازيك، وسط العيلة