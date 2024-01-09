سهر الصايغ تبدأ تصوير حكاية شغف من مسلسل أسود باهت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 06:31 مساءً - نظمت وكالة eama برئاسة الإعلامي محمد بدر اليوم الصحفي للحكاية الأولى من مسلسل الاثارة الجديد «اسود باهت» بحضور مجموعة كبيرة من الصحفيين والمراسلين لأول مرة بهذا العدد داخل بلاتوه قسم الشرطة بأستوديوهات المغربي بقرية أبو صير بالجيزة.

الحكاية الأولى من المسلسل بعنوان «شغف» وهي بطولة: سهر الصايغ، محمد مهران، حسن عيد، محمد غنيم، عبير فاروق، ضياء عبد الخالق، مدير تصوير ضياء جاويش، اشراف عام على الإنتاج صلاح حسن، انتاج ماندو فور ميديا للمنتج عمرو عبد الخالق، تأليف احمد صبحي، ومن اخراج ممدوح زكي.

وصرح المنتج عمرو عبد الخالق ان المسلسل يعد التجربة الأولى له مع الفنانة سهر الصايغ والتي تقوم بتجسيد شخصية تدعى «شغف» والتي تقع في دوامة بعد تورطها في جريمة قتل شخص لا تعرفه، وخلال احداث المسلسل سنرى هل تستطيع «شغف» فك لغز مرتكب الجريمة من بين أقرب الناس اليها خاصة بعد سقوط ستار الحب الذي تختفي خلفه وجوه المحيطين بها.

وأعرب عبد الخالق عن سعادته بتكرار التعاون مع المخرج ممدوح زكي بعد مسلسل «ولاد امبابة»، ولكن هذه المرة في تجربة مختلفة تم تضفيرها جيدا وورق مصاغ بشكل محكم، فهو يثق ان «زكي» سيقدم عمل يحترم عقل المشاهد في كل انحاء الوطن العربي.

واحتفالا ببداية تصوير الحكاية الأولى من مسلسل «اسود باهت»، اجتمع صناع حكاية «شغف» من: ممثلين وفريق الإخراج والإنتاج حول تورتة العمل، وبعد تقطيعها قاموا بأخذ الصور التذكارية معا، وتمنى المنتج عمرو عبد الخالق للجميع ان ينال المسلسل اعجاب الجمهور حين عرضه.

الجدير بالذكر ان مسلسل «اسود باهت» مكون من 15 حلقة مقسمين على ثلاث حكايات، كل حكاية منهم عبارة عن خمس حلقات، ومن المقرر ان ينافس بموسم رمضان المقبل مارس 2024.