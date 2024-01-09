مدحت صالح وأبو ونجوم حالة خاصة وعصابة عظيمة في سبوت لايت مع شيرين سليمان

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، المطرب أبو الذي يكشف تفاصيل البومه الجديد وسبب تأجيل طرحه على الرغم من الانتهاء منه منذ فترة، كما يتحدث ايضا عن قرار التمثيل وحبه للمسرح الغنائي.

كواليس أحدث أغاني أبو

كما يكشف كواليس اغنيته الجديدة التي قدمها في افتتاح الدورة الاخيرة من مهرجان الجونة السينمائي، كما يكشف عن امنيته في العام الجديد وتوقعاته لعام ٢٠٢٤، ويتحدث ايضا عن علاقته بأبنه وعن حياته الشخصية.

مدحت صالح يكشف عن أحدث أغانيه

كما تستعرض أيضا خلال الحلقة لقاء خاص مع السوبر ستار مدحت صالح من داخل الاستديو اثناء تسجيله لاحدث اغانيه التي طرحها مؤخرا، ويكشف ايضا خلال اللقاء تفاصيل البومه الجديد ومشاركته في بطولته الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد الذي سيعرض خلال الايام القليلة المقبلة.

أبطال حالة خاصة في برنامج سبوت لايت

وتستعرض أيضا خلال الحلقة لقاءات خاصة مع أبطال مسلسل حالة خاصة وفي مقدمتهم النجمة غادة عادل والنجم الشاب طه دسوقي، كما تستعرض ايضا لقاءات خاصة مع النجمة الكبيرة إسعاد يونس وابطال فيلمها الجديد عصابة عظيمة الذي تعود به لشاشة السينما بعد غياب استمر لفترة طويلة.

موعد برنامج سبوت لايت

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.

آخر أعمال النجم أبو

والجدير بالذكر ان اخر اعمال النجم أبو، هي اغنية «فارق ع الكل»، وهي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الالبومه ثالث أغنيته، الذي يقدم من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات، الأغنية من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى، رامي سمير، ومن إنتاج شركة «جاما ميوزيك» للمنتج محمد جابر، حيث تحمل الأغنية معاني كلماتها من الإحساس بالفرحة والسعادة والتفاؤل

كلمات أغنية «فارق ع الكل»

وتقول كلمات أغنية «فارق ع الكل»:

فارق ع الكل

لا ولا زيك حد شاف.. موهوب في فن الاختلاف

اطلعك من بين الاف.. فيه حاجات كتير بتميزك

اولهم السحر اللي فيك.. زي رادار بتجيب عنيك

تاخدني وبتسحبني ليك.. وعليك جمال بيبروزك

فارق ع الكل ومتنجم.. جمالك لأ مش متحجم

عمال بيزيد يوم في التاني.. عمال بيزيد يوم في التاني

و عندك رقة انا مدمنها.. رومانسية بدوب انا منها

مافيش حاجة فيك مش شداني.. مافيش حاجة فيك مش شداني

فارق ع الكل ومتنجم.. جمالك لأ مش متحجم

عمال بيزيد يوم في التاني.. عمال بيزيد يوم في التاني

و عندك رقة انا مدمنها.. رومانسية بدوب انا منها

مافيش حاجة فيك مش شداني.. مافيش حاجة فيك مش شداني

لو جيت اعد اعد ايه.. انت اللي كل الحلو فيه

و اللي القمر غار من عنيه.. والورد غار من ضحكته

انت الكلام عنك يطول.. عندك كاريزما وليك قبول

زي العسل وانا مهما اقول.. ده لساني صعب اسكته