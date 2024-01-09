رمضان 2024.. القائمة الكاملة لمسلسل "مسار إجباري"

القاهرة - محمد ابراهيم -

يخوض كلا من النجم الشاب عصام عمر وأحمد داش السباق الرمضاني القادم 2024 بمسلسل "مسار إجباري"، والذي ينتمي لنوعية مسلسلات 15 حلقة.

مسار إجباري

وقد انتهى فريق العمل والمخرجة نادين خان بوضع اللمسات النهائية واختيار باقي فريق العمل، ومن المقرر أن تبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة.

القائمة الكاملة لمسلسل "مسار إجباري":

ويشارك في بطولة العمل كلًا من أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر،وغيرهم، ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، ومن تأليف باهر دويدار، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي درامي.

آخر أعمال أحمد داش

وشارك أحمد داش في رمضان الماضى بمسلسل مسلسل "جعفر العمدة" الذى شاركت بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، منة فضالى، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسار إجباري

آخر أعمال عصام عمر:

وظهر عصام مؤخرا، في مسلسل "بطن الحوت" بطولة محمد فراج، أسماء ابو اليزيد، باسم سمرة، سماح أنور، وعدد آخر من الفنانين وإخراج أحمد فوزي صالح.

يذكر أن ظهر الفنان عصام عمر، مؤخرا في مسلسل "بالطو" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس.

آخر أعمال صابرين:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال صابرين هو مشاركتها في بطولة مسلسل "أعمل ايه" مع الفنان الكبير خالد الصاوي، وشارك في العمل كوكبة مميزة من النجوم منهم: هناء الشوربجي، نور إيهاب، إيمي الجندي، بيلار أحمد، مفيد عاشور، ندى بسيوني، محمد مهران، وردشان مجدي، أحمد والي، صبري عبد المنعم، إيناس جابر، طارق عبد العزيز، وآخرين، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج سيرجي، والإخراج لـ أحمد عبد الحميد، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي درامي حول العائلة وتكوين الأسرة وكيفية مساندة الأباء لأبنائهم وخاصة سن المراهقة والشباب.