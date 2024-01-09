بكاء وقبلة.. رد فعل غريب من معجب بعد رؤيته لـ هيفاء وهبي

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر أحد معجبي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن سعادته الكبيرة بلقائها خلال حفل ملك جمال لبنان، مؤكدًا أن حلمه تحقق برؤيتها.

رد فعل غريب من معجب بعد رويته لـ هيفاء وهبي

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب يبكي بشدة بعد رؤيته هيفاء وهبي، في سيارتها، وقبّل يدها، وتأثرت هيفاء بـ بكائه قائلة: دول دموع الفرح؟ أنا مبسوطة إني شوفتك، ورد المعجب على هيفاء قائلًا: أنا مبسوط كتير إني وصلت لـ عندك، شكرًا ليكي، بجد ده حلمي واتحقق النهارده، من زمان بحبك والله.

مواقف غريبه تتعرض لها هيفاء وهبي من معجبيها

وفي سياق متصل، سبق وأن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت خلاله هيفاء وهبي، تلقي بيد معجب أمسك بيدها خلال غنائها في حفل ليلة رأس السنة بـ بيروت، ومن ثم أكملت غناءها وكأن شيئًا لم يحدث، كما اقتحم معجب المسرح، وطلبت هيفاء من الأمن بقاءه، وأكملت الغناء والتقطت الصور برفقته.

حفل هيفاء وهبي في رأس السنة

وسبق، ظهرت هيفاء وهبي في حفلتها الغنائية في ليلة رأس السنة في إحدى الفنادق الكبري في بيروت، وهي مرتدية فستان باللون "الأحمر اللامع" من تصميم رامي سلمون، وغيرت من تنسيق الفستان الأصلي بالاستغناء عن الـCape والظهور بقفازات شفافة من اللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها ووضعت مكياجا ناعما يتناسب مع جمالها، وحرصت هيفاء علي تقديم مجموعة من أغانيها المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها: "ملكة جمال الكون"، "بوس الواوا"، "مابضعفش" وغيرهم الكثير من الأغاني.

أحدث أعمال هيفاء وهبي

ويذكر أن الفنانة هيفاء وهبي، قد بدات تصوير فيلمها "جوري" في إحدى الديكورات بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر، يشارك في الفيلم إلى جانب هيفاء وهبي كل من بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، وتوني ماهر، فيلم چوري تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، من بطولة هيفاء وهبي، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح،توني ماهر، سامي مغاوري، وسليمان عيد، والعمل من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.