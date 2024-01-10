نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسباب اعتذار محمود عبد المغني عن مسلسل "جري الوحوش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اعتذر الفنان محمود عبد المغني عن عدم التواجد ضمن أبطال مسلسل جرى الوحوش، نظرًا لانشغاله بتصوير أعمالٍ فنية أخرى.



عبد العزيز حشاد يستأنف تصوير مسلسل "جرى الوحوش"

ومن جانبه، انتهى المخرج عبد العزيز حشاد من تصوير المشاهد الخارجية من مسلسل "جري الوحوش" في ألمانيا مؤخرًا، ليعود إلى مصر لاستئناف تصوير باقي العمل داخل البلاتوه الرئيسي في القاهرة، تمهيدًا لعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.



أبطال مسلسل "جرى الوحوش"

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم نضال الشافعي، إدوارد، فادية عبد الغني، محمود حجازي، عايدة رياض، حسني شتا، محمد عز، سميرة صدقي، هبة عبد الغني وآخرين، والعمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج عبد العزيز حشاد.

مشاركة محمود عبد المغني في 100راجل رمضان 2024 بطولة سمية الخشاب

يشارك الفنان محمود عبد المغني من خلال أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "100راجل"، والذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني.



وضم العمل مجموعة من النجوم أبرزهم سمية الخشاب، ومن محمود عبدالغني، نانسي صلاح، سما إبراهيم، صلاح عبدالله، والعمل مكون من 15 حلقة، وينتمي إلى نوعية الدراما الشعبية، وندور أحداثه في الحارة المصرية.

آخر أعمال محمود عبدالمغني



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمود عبد الغني مسلسل "أرواح خفية"، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة،

وضم المسلسل مجموعة من الفنانين أبرزهم نضال الشافعي، ومنذر ريحانة، والعمل مكون من 15 حلقة، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج إبرام نشأت وتدور الأحداث خلال العمل في إطار الإثارة والتشويق.

