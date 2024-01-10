نور النبوي يحتل المركز الثالث في قائمة شباك التذاكر بـ "الحريفة"

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أحمد جودة - القاهرة - يستمر الفنان الشاب نور النبوي في تصدره للمركز الثالث في شباك التذاكر بفيلمه الجديد "الحريفة" في الأسبوع الأول من عرضه، حيث حقق إيرادات أمس بلغت 490،860 ألف جنيهًا.

ورغم أن أبطال فيلم "الحريفة" مجموعة من الشباب إلا انهم استطاعوا ان يتفوقوا على كبار النجوم، مثل النجمة إسعاد يونس عن فيلمها "عصابة عظيمة"، والنجمين آسر ياسين وأمينة خليل عن فيلم "شماريخ "، والنجم سيد رجب عن فيلم "أنا وابن خالتي"، كذلك الفنانين خالد الصاوي وشريف منير عن فيلم" ليه تعيشها لوحدك".

أحداث فيلم “الحريفة”



تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة "الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".



أبطال فيلم “الحريفة”



يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة في أولى تجاربه السينمائية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.