نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "شماريخ" يتصدر المركز الرابع في شباك التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “ شماريخ ” بطولة النجم آسر ياسين، نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحه في دور العرض السينمائي وتصدر شباك التذاكر مما احتل المرتبة الرابعة، حيث حقق إيرادات أمس 167،527 جنيه، عن إجمالي 25،051،583 جنيه، خلال خمسة أسابيع من عرضه، وذلك وفقًا لبيان الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.



فيلم “شماريخ”

فيلم "شماريخ" من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.



ويحكي فيلم شماريخ في إطار من الحركة والتشويق، يدور العمل حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.



عرض فيلم شماريخ في مهرجان البحر الأحمر السينمائي



تم عرض فيلم شماريخ في مهرجان البحر الأحمر السينمائي قبل عرضه في السينمات خلال شهر ديسمبر الماضي وحقق العمل نجاحات كبيرة.