نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. أعمال الموسيقار محمد الموجي بمسرح سيد درويش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك فى الساعة الثامنة مساء الخميس المقبل الموافق ‏11 يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ضمن خطط وزارة الثقافة لصون التراث الموسيقى.

باقة مختارة من ألحان الموسيقار محمد الموجي

يتضمن البرنامج باقة مختارة من ألحان الموسيقار محمد الموجى منها موسيقى:"قارئة الفنجان، يا حلو صبح، الليالي، مستحيل، أنا من تراب، حبيبها، رسالة من تحت الماء، حيران، إيه هو ده والحلوة داير شباكها"، أداء كل من: ياسر سعيد، أيمن مصطفى، مصطفى سعد، محمد الخولي، وائل أبو الفتوح، ندى غالب وولاء طلبه.

سلسلة حفلات للموسيقار محمد الموجي

جدير بالذكر أن سلسلة الحفلات المخصصة لأعمال الموسيقار محمد الموجي، تأتي ضمن جهود إعادة إحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للاجيال الجديدة باعتباره أحد الملامح الهامة للإبداع المصري الخالص.

حفل رائد موسيقى الجاز على مسرح سيد درويش

يذكر أن دار الأوبرا المصرية قدمت حفل لرائد موسيقى الجاز يحيي خليل لاستقبال العام الجديد 2024 على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وقدم خلال الحفل مؤلفات عظماء الجاز على مستوى العالم، كما قدم لجمهوره عدد من أعمال عظماء الموسيقى العربية منهم محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل وغيرهم.