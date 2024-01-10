نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خطوبته على ليلى زاهر.. هشام جمال يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر المنتج هشام جمال، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية بعد إعلان خطوبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر،واحتفل الثنائي وسط جو عائلي بحضور أهل العائلتين، وظهر في الصورة الفنان أحمد زاهر وزوجته وبناته.

منشور هشام جمال

ونشر هشام جمال عدة صورة من خطوبته على ليلى أحمد زاهر، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة" إنستجرام “ وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها قائلًا: ”الحمد لله ٢٠٢٤ بتبدأ بخبر سعيد علينا، من ايام قليله كانت قراية الفاتحه وان شاء الله الخطوبه قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعاده والخير".

رسائل حب وتقدير بين هشام جمال وأحمد زاهر

كما وجه هشام جمال رسالة للفنان أحمد زاهر عبر موقع “إنستجرام”: “أنت اللي صاحبي وأخويا ويشرفني أناسب بني آدم محترم، وعرف يربي بناته زيك أنت وهدى يا حبيبي”.

جاء ذلك ردًا على رسالة أحمد زاهر لهما بعدما أعلن الثنائي خطبتهما، إذ كتب عبر حسابه الشخصي “إنستجرام”:“الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتى ليلى على ابني وحبيبي وصاحبي هشام جمال كل التمنيات الطيبه للعروسين وألف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلي ربنا يسعدكم، ويبعد عنكم العين”.