نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أبو نسب" يتصدر إيرادات الأسبوع بـ 9.4 مليون جنيهاً ويستمر في صدارة شباك تذاكر الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام إيرادات هذا الأسبوع بعد حصد إيرادات بلغت 9 ملايين و405 الف جنيه ليحافظ على صدارته للإيرادات اليومية للأسبوع الثالث على التوالى وذلك منذ طرحه يوم 21 ديسمبر الماضي.

صدارة إيرادات موسم اجازة منتصف

واستمر فيلم "أبو نسب" فى صدارة إيرادات موسم اجازة منتصف العام الدراسى 2024 حيث وصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى 31 مليونًا و800 الف جنيه حققها الفيلم فى 3 أسابيع عرض ومن المتوقع أن يستمر فى حصد الايرادات خلال الفترة المقبلة مع بدء أجازة نص السنة الأسبوع المقبل.

فريق عمل الفيلم



فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وإنتاج شركات سيرنجى فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز. ونيو سينشرى وفيلم سكوير وأوسكار.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم في اطار كوميدى لا يخلو من الأكشن، حول "علي" محمد إمام الذى يقع في حب "داليا" ياسمين صبري، وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المحٖرم ماجد الكدواني بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا في سلسلة من أحداث الانتقام بين عصاىٖة حماه وبين عصاىٖة أخرى.