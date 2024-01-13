نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. شيماء سيف تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانه شيماء سيف تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد مشاركة زوجها المنتج محمد كارتر صورة جديدة برفقتها عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام على أنغام أغنية يا قمر لـ عمرو دياب، ليحسم بها الجدل حول شائعة انفصالهما، وسرعان ما تصدر اسم شيماء سيف تريند جوجل.





طلاق شيماء سيف وزوجها محمد كارتر





وتردد خلال الأيام الماضية عبر مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي، عدد من الأنباء التي تشير إلى وقوع الطلاق بين شيماء سيف وزوجهاالمنتج محمد كارتر.

وانتشرت شائعة عن انفصال الفنانه شيماء سيف عن زوجها المنتج الفني محمد كارتر، بعد زواج دام أكثر من6 سنوات، بعد مشاركتهالمنشور غامض يتضمن الطلب من الرجال أن يسرحوا زوجاتهم بإحسان، عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع الصوروالفيديوهات إنستجرام.





وشاركت شيماء سيف ستوري عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام يحتوي نصا من أحد المطبوعاتيقول: إن لم تستطع أن تكون لها زوجًا، فكن رجلًا، وإن ثقلت عليك الرجولة، فكن إنسانًا، فإن لم يكن منك لا هذا ولا ذاك،فسرحهابإحسان،حتى تنعم بحياتها بعيدًا عن قلبك، الذي هد روحها وسلبها أمانها.





حقيقة انفصال شيماء سيف عن زوجها محمد كارتر





وترددت شائعات في وقت سابق حول انفصال الفنانة شيماء سيف عن زوجها محمد كارتر، حيث انتشرت هذه الأنباء منذعامين،لكنهاحرصت على أن تنفي كل التكهنات، وجاء ردها، عبر برنامج et بالعربي، بالرفض التام على التعليق على هذه الشائعة، لأنالردعليهايجعلها تنتشر بشكل أكبر.

وفضلت شيماء سيف أن تترك الأمر والأيام، تكشف الحقيقة دون الحاجة للتأكيد أو النفي، كما أكدت خلال لقائها التلفزيوني،أنعلاقتهابزوجها جيدة، وكل شيء بينهما بخير.









تعليق محمد كارتر على شائعة طلاق شيماء سيف





حسم المنتج محمد كارتر شائعة انفصاله عن شيماء سيف من خلال منشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك" كتب فيه: "حصريا ووقعالطلاق وعنف جسدي ومعنوي ولفظي الكلام ده ممكن يكون عند أمك مش عندنا وناقص تحلفوا إنه حصل لا وخيانة وجواز عرفي ولا فيالأفلام!".

وتابع محمد كارتر: "بتجيبوا الهري دي منين؟ وهو اي كلام علشان تكسبوا ريتش ولا مدفوعلكوا علشان تروجوا لكلام مالوش أي أساس؟عاوزين إيه؟ طيب ما كل مرة بيبان إنكم كذابين وشكلكم وحش اه معلش ما أنتم وشكم مكشوف ومايفرقش معاكم الفضايح، كان نفسي أخدالمسار القانوني وأرفع قضية عليكم بتهمة التشهير ولكن أنتم أرخص من الورق اللي هيتكتب عليه المحضر".