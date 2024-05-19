نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب الإعدادية بالجيزة: الجبر سهل ومباشر.. وفرحة طلاب القاهرة باللغة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظتي الجيزة والقاهرة من أداء امتحانات اليوم الأحد، حيث أدى طلاب محافظة القاهرة امتحان اللغة الإنجليزية، بينما أدى طلاب محافظة الجيزة امتحان الجبر والإحصاء.

وفي ذات السياق، قالت الطالبة نوران محمد بالصف الثالث الإعدادي، إن امتحان اللغة الإنجليزية جاء سهل ومباشر وفي مستوى الطالب المتوسط.

وأشارت الطالبة سارة أحمد، بالصف الثالث الإعدادي، إلى أن هُناك جزء بسيط فقط في قطعة امتحان اللغة الإنجليزية، كان غير مباشر ويتطلب تفكير للحل، قائلة:" ولكن الحمد لله مضمون باقي الامتحان كله جاء سهل ومباشر".

بينما أكد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، أن امتحان الجبر والإحصاء جميع أسئلته جاءت سهلة ومباشرة ودون تعقيدات وألغاز، كما حدث في التيرم الأول.

وعلى صعيدًا أخر، قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في أول تعليق له على الوقائع المنشورة: ما يحدث ما هو إلا محاولات غش وتداول للأسئلة وليس تسريب.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2023/2024 يوم الخميس الماضي وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية داخل لجان القاهرة حتى يوم الأربعاء المقبل وفقا للجدول المعلن.