اخبار الخليج

اتفرج سعودي شهير يحذر من استخدام الهيل والزعفران بهذه الطريقة الشائعة.. ويصدم الجميع بما حدث لصديقه!!

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الشاعر جابر الذرفي ، خلال مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عن إصابة صديقه بنزيف المعدة بسبب الهيل والزعفران .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال جابر ، " ياناس ياللي ما تستغنون عن القهوة ، لازم تعرفون أن استخدام القهوة فوق اللازم بها ضرر".

 

وتابع ،" اليوم واحد من أصدقائي طلع عنده نزيف بالمعدة ، راح للدكتور أخبره أن ذلك بسبب شربه للقهوة بكثرة ".

 

وأردف :" ياناس ياللي تحسبون الطيب بكثرة الهيل والزعفران ، هذه مواد سامة ، الكيف المعني بنفسه هو القهوة ، بأن تختار القهوة الطيبة وتناوشها هيل أو زعفران ، مو تحط هيل ملأ يدك مرتين ".

 

 

واستطرد ، أقسم بالله مرة رأيت مقطع لواحد يصب الفنجان نصفه قهوة والنصف الآخر هيل وزعفران ، تٌرى داخل الجسم عروق ولحم ما تتحمل هذا ، وفوق هذا فنجانين وثلاثة ، هذا غلط .. القهوة كيف ونعرف أزاي نحمصها ونجمدها ويوضع عليها شوي زعفران وحبتان أو ثلاثة هيل ، لأن هذه مواد معطره".

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا