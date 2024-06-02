اتفرج سعودي شهير يحذر من استخدام الهيل والزعفران بهذه الطريقة الشائعة.. ويصدم الجميع بما حدث لصديقه!!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الشاعر جابر الذرفي ، خلال مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عن إصابة صديقه بنزيف المعدة بسبب الهيل والزعفران .

وقال جابر ، " ياناس ياللي ما تستغنون عن القهوة ، لازم تعرفون أن استخدام القهوة فوق اللازم بها ضرر".

وتابع ،" اليوم واحد من أصدقائي طلع عنده نزيف بالمعدة ، راح للدكتور أخبره أن ذلك بسبب شربه للقهوة بكثرة ".

وأردف :" ياناس ياللي تحسبون الطيب بكثرة الهيل والزعفران ، هذه مواد سامة ، الكيف المعني بنفسه هو القهوة ، بأن تختار القهوة الطيبة وتناوشها هيل أو زعفران ، مو تحط هيل ملأ يدك مرتين ".

واستطرد ، أقسم بالله مرة رأيت مقطع لواحد يصب الفنجان نصفه قهوة والنصف الآخر هيل وزعفران ، تٌرى داخل الجسم عروق ولحم ما تتحمل هذا ، وفوق هذا فنجانين وثلاثة ، هذا غلط .. القهوة كيف ونعرف أزاي نحمصها ونجمدها ويوضع عليها شوي زعفران وحبتان أو ثلاثة هيل ، لأن هذه مواد معطره".