7 مليون.. أغنية "موحشتكيش" للنجم تامر حسني تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت أغنية «موحشتكيش» للنجم تامر حسني، التريند علي موقع يوتيوب خلال الساعات الماضية، وذلك بعد طرحها بيومين عبر قناة تامر حسني الرسمية على “يوتيوب” ووصل عدد مشاهداته نحو 7 ملايين مشاهدة حتى الآن.

تفاصيل أغنية «موحشتكيش»

أغنية «موحشتكيش» ضمن ألبوم تامر حسني الجديد الذي يحمل اسم «هرمون السعادة»، وتعاون تامر في الأغنية مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة والملحن والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وغلب على الفيديو كليب الأجواء الشتوية وظهر تامر حسني في مشاهد رومانسية مع ثراء جبيل مفاجأة الكليب.

أشادة الجمهور بالكليب «موحشتكيش»

وأشاد الجمهور بالكليب كثيرًا حيث جاءت بعض تعليقات الجمهور كالآتي: (كليب تحفة، جميل جدًا، يا الله على إحساس تامر، ازاي الكليب متكامل كدة، روعة حقيقي،بجد ابداع فوق الخيال، انا مش عارف ابطل اسمع الأغنية وأشوف الكليب بجد، دراما تامر حسني غير، ملك التريند جه، انا من ساعتها مبطلتش اسمع غيرها بجد تحفه اتيموووو، انا لحالي صرت سامعتها فوق الالف مرة، الكليب جمدان عشان من اخراجك يا عبقري طول عمري بقول عليك عبقري، مبتعملش غير عظمه برافو يا تيمو ومش جديد عليك والله (بتبهرني دايما).

كواليس أغنية «موحشتكيش» للنجم تامر حسني

وسبق، طرح تامر عبر قناته الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب" كواليس الكليب وقد نال إعجاب الجمهور وتصدر التريند، أصبح رقم 12، وحقق نسب مشاهدات وصلت إلى 259 ألف مشاهدة فقط في 4 أيام من طرح الكواليس.

اخر اعمال تامر حسني

والجدير بالذكر ان اخر اعمال تامر حسني هي أغنية هرمون السعادة هي من كلمات الشاعر أحمد جابر ومن ألحان الملحن علي الخواجة توزيع حاتم محسن ومكساج مودي منير.

كلمات أغنية "هرمون السعادة"

مسيلي على الحبايب

الحاضر واللي غايب

القعدة الليلة حلوة

والسكر فيها دايب

كل الصحبة الجميلة

متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي

لسه السهرة طويلة

ما تيلا بينا نعيش شوية

لسه السنين الحلوة جاية

والحزن بح من النهاردة

عايزين دلع في كل ثانية

أرجوك ده إحنا استوينا

أرجوك ده إحنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك

ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة

اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة

أرجوك ماتكونش سادة



