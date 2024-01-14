تالية تامر حسني تشعل حفل ختام مهرجان دبي للتسوق مع والدها

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت تالية حسني في حفل ختام مهرجان دبي للتسوق والدها الفنان تامر حسني، على مسرح سكاي دايف دبي، وسط حضور جماهيري ضخم، واشعلت تالية الحفل حيث ظهرت مع تامر حسني على المسرح وشاركت على الـ DJ.

بـ دبي.. استقبال حافل لـ تامر حسني وابنته استعدادًا لحفله



يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي، في سكاي دايف بدبي، من الرابعة عصرًا حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، يوم السبت الموافق 13 يناير.

ونشر الفنان تامر حسني مجموعة من الصور برفقة أبنته تاليه، أثناء وصولهم إلى دبي، وعلق قائلًا:‎"وصولي دبي انا وتاليه مطقمين ولابسين زي بعض بالمناسبه والله الاستقبال ده حصل عشان تاليه كل الحب والاحترام للمنظمين الكرام.. وإدارة فندق palazzo Versace Dubai…جماهير دبي الغاليين منتظركم بكرا ان شاء الله في الحفلة".

كما كشف الفنان تامر حسني عن استعداده لحفله ونشر عبر حسابه بتطبيق “انستجرام”، البرومو الدعائي للحفل، وكتب: “الجماهير الغالية في دبي وحشتوني جدًا.. مستنيكم يوم 13 يناير في سكاي دايڤ هكون إن شاء الله افتتاح الفقرة الغنائية”.