ننشر تفاصيل أضخم فيلم في تاريخ السينما

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 10:29 صباحاً - كشف الفنان عمرو سعد خلال استضافته في برنامج “عرب وود”عن تفاصيل مثيرة عن فيلمه الجديد “الغربان”، الذي يعكف حالياً على تصويره، مشيراً إلى تكلفة الفيلم الباهظة.

وقال سعد: فيلم "الغربان" هياخد 12 أسبوع تصوير وفاضلنا أسبوعين بس، والفيلم فيه صعوبات كبيرة جداً وبنصور في أكتر من بلد في العالم وفي فترة الأربعينيات”.

وكشف عمرو سعد في تصريحات تليفزيونية، عن أعماله الجديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن عام 2024 عام سينمائي فقط، معلقًا: أنا شغال بقالي 3 سنين من التعب والجهد وهنقدم أضخم فيلم في تاريخ السينما، إحنا شغالين في صمت وإن شاء الله هنخرج للنور قريبًا.

يُذكر أن فيلم "الغربان" من تأليف وإخراج ياسين حسن وإنتاج سيف عريبي، وشارك فيه العديد من الفنانين الى جانب عمرو سعد، منهم: ماجد المصري، جميل برسوم، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، أسماء أبو اليزيد، محمود البزاوي، وأحمد بدير.